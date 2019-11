Mano esboça o Palmeiras e testa Ramires na vaga de Felipe Melo

O técnico Mano Menezes deu indícios da provável escalação do Palmeiras para a partida contra o Bahia. Na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o treinador comandou uma atividade do ataque contra a defesa.

O atacante Luiz Adriano novamente não foi a campo. Ele manteve a rotina de trabalhos internos para fortalecer e reduzir a sensibilidade na coxa direita, lesionada em outubro. O jogador é dúvida para o confronto de domingo.

Durante o trabalho de saídas de bola, Mano Menezes realizou uma troca: colocou Ramires na vaga de Felipe Melo. Ramires voltou a ficar à disposição no clássico contra o Corinthians após fazer atividades físicas específicas.

Desta forma, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

Em relação ao empate com o Corinthians na rodada passada, o Palmeiras não terá o zagueiro Gustavo Gómez, que está com a seleção paraguaia. Felipe Melo volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão no clássico.