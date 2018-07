Mano esboça time reserva do Cruzeiro para semifinal da Primeira Liga

Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes esboçou nesta sexta-feira um time reserva do Cruzeiro para o duelo contra o Londrina, neste domingo, pela semifinal da Copa da Primeira Liga. O confronto está marcado para as 11 horas de domingo, no Paraná.

No treino desta sexta, Mano escalou o time com Rafael; Lucas Romero, Digão, Arthur e Bryan; Nonoca, Lucas Silva, Rafinha e Messidoro; Elber e Sassá. No entanto, afirmou que só vai confirmar os titulares da Primeira Liga na atividade deste sábado, véspera da partida decisiva.

As novidades da equipe foram os argentinos Lucas Romero e Messidoro. O volante treinou normalmente, improvisado na lateral direita, já recuperado de dores no tornozelo direito. Messidoro, por sua vez, substituiu Arrascaeta, que deve ser preservado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

"Vencer sempre é importante para todo mundo. Você busca a conquista de um título independente se é mais ou menos importante. Dependendo que acontecer, pode ser que se torne importante. Se chegar lá é mérito. Vamos a Londrina pensando em passar para a final", declarou Mano Menezes, ao fim do treino desta sexta.

Apesar da provável escalação dos reservas, o treinador pregou cuidado com o Londrina. "Tem o Germano, Celsinho, atletas que estão lá há bastante tempo, assim como seu treinador. Possui um trabalho bem sólido e definido. Temos outros jogadores que conhecemos. Acreditamos que será difícil", afirmou o técnico.

O foco do Cruzeiro é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Maracanã.