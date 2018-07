Mano escala Diego Silva e pode usar Bruninho no Fla

RIO - O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira que o volante Diego Silva vai ganhar uma chance entre os titulares do Flamengo na partida contra o Internacional, neste domingo, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador foi o escolhido para substituir Cáceres, que está contundido.

Nesa sexta, Mano comandou coletivo no CT Ninho do Urubu e testou a equipe para o duelo com o Inter. O meia Bruninho ocupou a vaga do lesionado Gabriel. O jogador, porém, não tem a sua escalação confirmada pelo treinador, mesmo que o seu desempenho na atividade tenha sido elogiado.

"Utilizei o Bruninho para manter aquilo que temos feito com relação à esquematização tática. No jogo passado, escalei o Val, mas hoje queria ver como a equipe se comportava com o Bruninho. Gostei do seu comportamento no treino, mas vou tomar essa decisão amanhã", disse Mano.

Para o treinador, o Flamengo terá que se superar para vencer o Inter. "Jogo será difícil e duro. Inter tem uma equipe mais trabalhada que a nossa, mas não podemos aceitar uma situação sem lutar para revertê-la. É com esse pensamento que vamos ao Rio Grande do Sul. Temos que nos superar e fazer mais sacrifício que eles. Estamos preparados e comprometidos em fazer o melhor", afirmou.

No coletivo, os titulares do Flamengo treinaram com a seguinte formação: Felipe, Léo Moura, Wallace, González e João Paulo; Diego Silva, Elias e Bruninho; Carlos Eduardo, Paulinho e Marcelo Moreno. O time principal venceu a atividade por 1 a 0, com gol de Paulinho. Já o time reserva foi escalado com: Paulo Victor; Digão, Samir, Renato Santos e Ramon; Amaral, Val, Matheus e Rodolfo; Nixon e Hernane.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o duelo com o Inter:

Goleiros: Felipe, Paulo Victor e Luan

Zagueiros: Samir, Wallace e González

Laterais: Léo Moura, Digão, Ramon e João Paulo

Volantes: Diego Silva, Elias, Val e Amaral

Meias e atacantes: Nixon, Marcelo Moreno, Adryan, Paulinho, Bruninho, Rafinha,Carlos Eduardo e Hernane