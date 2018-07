Mano escala Ronaldinho ao lado de Neymar e Robinho

Convocado para ser a referência do meio-campo do Brasil em meio à jovem geração de jogadores que vem sendo formada pelo novo técnico da seleção, Ronaldinho terá a sua primeira e grande chance de mostrar a Mano que ainda merece vida longa na seleção brasileira. No treino coletivo desta terça, o craque do Milan ficou mais pelo lado esquerdo do meio-campo, enquanto Elias, um pouco mais recuado, se posicionou pela direita para auxiliar o trio ofensivo do Brasil e também para ajudar na marcação.

O time escalado por Mano Menezes nesta terça teve a seguinte formação: Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Ramires; Lucas, Elias e Ronaldinho Gaúcho; Neymar e Robinho.

O coletivo da seleção teve pouco mais de meia hora e mais uma vez Mano Menezes não pôde contar com a presença do zagueiro Réver entre os reservas. Com um incômodo no joelho, o atleta foi poupado do treinamento, assim como aconteceu na segunda-feira.

Para completar, a equipe reserva também atuou com o auxiliar Sidnei Lobo atuando improvisado na lateral direita, já que Rafael, do Manchester United, convocado para ser reserva de Daniel Alves, foi cortado da seleção por lesão.

A partida contra a Argentina será disputada às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira e marcará também o reencontro de Messi, grande estrela do futebol mundial, com Ronaldinho Gaúcho, o seu ex-companheiro de Barcelona.