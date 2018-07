Mano escolhe Ferrugem e define time do Corinthians

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira no CT do Parque Ecológico, quando dois titulares não foram a campo. O zagueiro Anderson Martins, gripado, foi liberado pela comissão técnica da atividade. E o meia Renato Augusto trabalhou na academia, fazendo reforço muscular. Mas nenhum dos dois titulares preocupa para o jogo de quinta, contra a Chapecoense, no Itaquerão.

Assim, o técnico Mano Menezes já tem o time definido para enfrentar a Chapecoense pela 22ª rodada do Brasileirão. Nesta terça-feira, Ferrugem treinou entre os titulares e será o substituto do lateral-direito Fagner, que está suspenso.

O zagueiro Felipe e o meia Jadson também treinaram entre os titulares nesta terça-feira, mas foi apenas para suprir as ausências de Anderson Martins e Renato Augusto.

A tendência é que Mano Menezes mantenha a formação com dois meias e dois atacantes. Com isso, Romero e Malcom são opções de ataque para o segundo tempo.

O Corinthians vai enfrentar a Chapecoense com seguinte escalação: Cássio; Ferrugem, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Luciano e Guerrero.