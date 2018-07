Mano esconde escalação corintiana para o clássico O técnico Mano Menezes não confirmou o time titular do Corinthians para enfrentar o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão. Mas a tendência é que ele mantenha a escalação das duas primeiras partidas, nas vitórias diante da Portuguesa (2 a 1) e do Paulista (1 a 0).