Mano espera Jadson para definir Corinthians para clássico com Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes espera a liberação do meia Jadson, reforço que ainda precisa ser inscrito no Campeonato Paulista, para definir o time do Corinthians para o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu. A expectativa corintiana é de que a situação seja resolvida nesta sexta-feira. Assim, o recém-contratado faria sua estreia como titular.

Na tarde desta quinta-feira, Mano Menezes só liberou a entrada da imprensa no finalzinho do treino, escondendo o trabalho de preparação para o clássico. Mas se Jadson estiver liberado, a tendência é que ele seja escalado - caso contrário, a alternativa do treinador é apostar no meia Renato Augusto, que ainda não jogou nesta temporada.

Outra novidade na escalação corintiana pode ser a estreia do volante Bruno Henrique, que entraria no time para reforçar a marcação no meio-de-campo junto com Ralf e Guilherme. Para a vaga do zagueiro Paulo André, negociado com o futebol chinês, Mano deve apostar mesmo em Felipe. E no ataque, jogam Guerrero e Romarinho, pois Emerson está suspenso.