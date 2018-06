Mano evita antecipar formação do Cruzeiro para as quartas do Mineiro

O técnico Mano Menezes evitou antecipar nesta quarta-feira a formação do Cruzeiro que mandará a campo contra o Patrocinense, no sábado, no Mineirão, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Ele adiou a definição para esta quinta, quando o Cruzeiro retomará os trabalhos no período da tarde.

Na tentativa de despistar sobre a futura escalação cruzeirense, Mano dividiu o elenco em quatro equipes de sete jogadores nesta quarta. A única indicação que o treinador deu nesta tarde foi a formação da defesa, com Ezequiel na direita, Egídio na esquerda e a dupla de zaga com Murilo e Dedé, que vai substituir o suspenso Léo.

Nos demais setores da equipe, Mano evitou dar dicas à imprensa ao distribuir os jogadores pelas quatro equipes - duas delas com colete e duas sem. Os titulares do meio-campo e do ataque só devem ser definidos mesmo nesta quinta.

Enquanto isso, Fred segue fazendo seu trabalho de recuperação física. Nesta quarta, ele trabalhou novamente com bola com a equipe de fisioterapia do clube. Ele ainda não tem previsão de retorno. Além dele, o zagueiro Manoel e o lateral-direito Edilson fazem trabalho de reabilitação. O primeiro sofreu desconforto no tornozelo direito, enquanto o segundo tem dores no joelho.

Com chances de ser titular no sábado, o argentino Mancuello se mostrou confiante para o novo jogo contra o Patrocinense. Ele começou entre os 11 contra o mesmo rival, na última rodada da primeira fase do Estadual.

"Claro que vamos enfrentar em outras condições agora, já que estamos em um mata-mata, diferente dos jogos de pontos corridos. Esperamos fazer uma grande partida. Quando jogamos em casa, com o apoio da nossa torcida, somos muito fortes", projetou o jogador.