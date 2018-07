Mano exalta André Santos e diz que Flamengo crescerá O técnico Mano Menezes fez questão de destacar a boa atuação de André Santos na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Fluminense, domingo, em clássico disputado no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a estreia do lateral, que foi escalado no meio-de-campo, foi fundamental para o triunfo e deu mais equilíbrio para o time.