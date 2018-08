Mano exalta atuação e admite 'passo importante' do Cruzeiro, mas contém euforia

Depois de ver o Cruzeiro vencer o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Mano Menezes exaltou a grande atuação da sua equipe e admitiu que o time deu um "importante passo" para avançar à próxima fase da competição continental.

O treinador, porém, procurou conter a euforia ao lembrar que ainda é preciso confirmar a vaga nas quartas de final no duelo de volta do mata-mata, marcado para o próximo dia 29, às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Estamos satisfeitos. Demos um primeiro passo importante. Mas teremos um segundo jogo no Mineirão e teremos que jogar nesse mesmo nível para conseguirmos nossa vaga para as quartas de final", alertou o comandante, em entrevista coletiva após o triunfo no Rio.

Mano também lembrou que o Cruzeiro ainda não havia vencido o Flamengo no Maracanã depois que o estádio foi remodelado para ficar dentro do padrão exigido pela Fifa para a Copa do Mundo de 2014, quando o local foi o principal palco da competição realizada no Brasil.

"O Cruzeiro fez uma grande atuação, contra um grande adversário. Pela primeira vez vence no novo Maracanã e isso dá uma ideia de como é difícil vencer aqui. Tínhamos uma ideia de como comportar, fizemos um início muito bom de jogo que nos deu uma vantagem que viria acompanhada de um pouco de sofrimento depois, porque o Flamengo tem muita qualidade para criar. Nos postamos bem, defendemos bem", analisou o treinador.

Mano ainda lembrou que o Flamengo atuou desfalcado de uma peça importante do seu time no confronto desta quarta-feira e prevê que o duelo de volta na capital mineira será complicado, mesmo podendo perder por um gol de diferença para avançar às quartas de final. "A gente não se ilude, as dificuldades vão existir, temos um grande adversário pela frente, adversário que tem capacidade de criação muito grande. Lá, terão o Paquetá de volta, um jogador importantíssimo", disse.

Depois de atuar pela Libertadores, o Cruzeiro vai reencontrar o Flamengo já neste domingo em um novo duelo, também no Maracanã, às 16 horas, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ocupa a oitava posição da competição, com 25 pontos, enquanto o time carioca é o vice-líder, com 34.