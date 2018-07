Mano exalta boa campanha corintiana no segundo turno

Ainda sem ter definição sobre a sua continuidade no Corinthians, o técnico Mano Menezes fez questão de destacar neste domingo, após a vitória sobre o Grêmio, a boa campanha da equipe no Brasileirão. O time assumiu a terceira posição com o 1 a 0 e passou a ter o melhor rendimento do segundo turno.

"Merecemos críticas durante o ano, mas não na proporção que estava lendo e ouvindo. Não é possível que uma equipe com 66 pontos no Brasileirão não mereça um par de elogio", disse o treinador. A vitória veio em um confronto direto com um rival que também luta pela vaga na Libertadores e, nas contas do clube, o Corinthians precisa somente de mais um empate para garantir a classificação para a América em 2015.