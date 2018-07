Mano exalta 'coração' e torcida do Cruzeiro e já projeta semifinal com o Grêmio

Após ver o Cruzeiro se classificar no sufoco às semifinais da Copa do Brasil graças a um gol de Diego Barbosa aos 39 minutos do segundo tempo, quando conquistou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras que evitou a eliminação do time mineiro do torneio nacional, o técnico Mano Menezes exaltou o "coração" da sua equipe para buscar o resultado e o papel da torcida para empurrá-la em um Mineirão que contou com a presença de 41.660 pagantes na noite da última quarta-feira.

"Tivemos força e superação. O torcedor nos ajudou muito. É importante elogiar isso. Nessa hora é o coração que vai para a jogada, não tem mais muita tática de jogo. A superação vem porque o torcedor ajuda, empurra, como empurrou e acreditou na equipe até o final", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva no estádio que recebeu nesta quarta o maior público do futebol mineiro nesta temporada.

"A coisa mais bonita que se tem é quando chegamos aqui e vemos o torcedor nos recebendo do jeito que recebeu, vindo em número tão grande como veio, e ficou ao lado da equipe nos 90 minutos. Essa é a razão pela qual trabalhamos. Temos nosso lado profissional, queremos vencer nas nossas carreiras. Mas o objetivo maior do time é a alegria do torcedor. Eu queria que ele sentisse orgulho de novo da equipe, mas tínhamos que ter uma postura diferente. Ainda estamos oscilando um pouco, mas bem menos. A manutenção é que se torna campanha boa, e é a campanha que traz o torcedor ao estádio. Com o torcedor ao nosso lado ficaremos muito mais fortes", completou o comandante ao exaltar o peso que os torcedores tiveram para a classificação, que veio por causa do maior peso dos gols que fez em casa no empate por 3 a 3 no duelo de ida das quartas de final, no Allianz Parque.

E Mano Menezes deixou claro que já projeta uma semifinal contra o Grêmio, embora o time gaúcho ainda precise confirmar nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, a classificação após ter conquistado uma ótima vantagem de 4 a 0 no duelo de ida do mata-mata, em Porto Alegre. O treinador não acredita que o time paranaense tenha força para reverter este placar e espera poder dar o troco nos gremistas em uma provável semifinal, pois na mesma fase da edição de 2016 da competição os cruzeiros foram eliminados pelos adversários.

"Vamos pegar o Grêmio, um adversário que enfrentamos no mesmo momento na semifinal. Mas acho que agora é a nossa vez. Eles levaram ano passado. Tem Libertadores, que eles têm que se preocupar. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil que, baseado naquilo que aprendemos contra um grande equipe, ano passado, vamos tentar com competência passar, para, depois sim, falar em disputar título", disse Mano, para depois enfatizar que hoje vê o seu time "mais preparado" do que em 2016 para avançar à decisão da competição nacional.