Mano exalta eficiência do Cruzeiro na vitória sobre o São Paulo na Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes avaliou que a capacidade da equipe cruzeirense de assimilar a proposta de jogo do adversário foi decisiva para a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, no confronto de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

"Penso que o jogo foi disputado dentro das características que imaginávamos. Acompanhamos bem o São Paulo e vimos que o Rogério introduziu uma filosofia de propor o jogo dentro do campo do adversário, com volume e muita variação. Para enfrentar uma equipe como essa, em um primeiro jogo fora de casa num sistema de mata-mata, você tem que traçar uma estratégia para saber enfrentar", analisou Mano Menezes.

O treinador comemorou a vantagem construída na primeira parte do mata-mata com os são-paulinos, mas avisou que o time mineiro precisa manter a concentração no jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Mineirão, para avançar às oitavas de final da competição.

"O Cruzeiro se postou em campo esperando a equipe do São Paulo. No primeiro tempo, recuperamos cinco bolas que, se bem trabalhadas, nos dariam uma condição de chegar à frente com uma qualidade melhor. No segundo tempo, voltamos mais tranquilos, aproveitamos as oportunidades, construímos um placar importante que nos dá uma vantagem boa. Mas, pela qualidade do adversário, vamos ter de voltar a fazer um bom jogo nos próximos 90 minutos no Mineirão", completou Mano.

O resultado mantém o Cruzeiro invicto na temporada. Até agora, foram 17 vitórias e três empates nos 20 jogos disputados pela equipe celeste em 2017. No próximo domingo, a equipe cruzeirense volta a campo para enfrentar o América, às 16 horas, no Independência, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro.