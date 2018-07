Mano exalta estreia de Chicão e vê Flamengo constante O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com a estreia de Chicão pelo Flamengo. Recém-contratado, o zagueiro teve atuação segura na defesa e marcou o gol da equipe no empate por 1 a 1 com o Goiás, quarta-feira, no Serra Dourada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a organização do time contribuiu para a rápida adaptação de Chicão.