Mano exalta evolução e promete seleção forte em 2014 Um dia após a derrota nos pênaltis para o Paraguai, que provocou a eliminação nas quartas de final da Copa América, o técnico Mano Menezes fez nesta segunda-feira um balanço do trabalho na sua primeira competição oficial, quando completou um ano no comando da seleção brasileira. Em entrevista coletiva em Campana, na Argentina, ele valorizou a evolução mostrada pelo time nesse período e prometeu um Brasil forte na Copa do Mundo de 2014.