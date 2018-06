Mano exalta grande atuação de Fábio em 'jogo mais difícil' do Cruzeiro no Mineiro

O técnico Mano Menezes exaltou a grande atuação exibida pelo goleiro Fábio no jogo em que o Cruzeiro venceu o Democrata por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG), e se garantiu na liderança isolada do Campeonato Mineiro. As exigências apresentadas pelo adversário também fizeram o treinador qualificar o confronto como o "mais difícil" que a equipe cruzeirense enfrentou neste Estadual.

"Achei que foi o jogo mais difícil que nós jogamos no campeonato. O Fábio fez três grandes defesas, defesas de situação de gol", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva na qual em seguida apontou as condições não ideais do campo como outro fator que atrapalhou o desempenho do time celeste.

"Um pouco tem a ver com a dificuldade que tivemos para jogar dentro nível de qualidade de jogo com o qual estamos acostumados. O gramado realmente dificulta bastante. Aí você erra um pouco mais que o normal", analisou.

O treinador também destacou que o Cruzeiro só pôde ganhar um pouco mais de tranquilidade na partida após o gol marcado pelo lateral-esquerdo Marcelo Hermes, que substituiu Egídio no decorrer do duelo e fez 2 a 0 para os visitantes.

"O Marcelo, como uma reposição normal para o Egídio, fez um grande jogo, foi seguro e foi feliz na marcação de um gol, o que é raro para os laterais, mas traz uma confiança maior", enfatizou Mano Menezes, que deu três dias de folga ao elenco neste carnaval antes de o time cruzeirense voltar aos treinos na tarde de terça-feira, quando iniciará a preparação para enfrentar o Villa Nova, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Estadual.