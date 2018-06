Mano exalta padrão do Cruzeiro em vitória com os reservas

O técnico Mano Menezes ficou bastante satisfeito com a atuação de seus reservas na vitória do Cruzeiro sobre o Boa por 3 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Mineiro. O comandante celeste considerou que a equipe manteve o padrão que vinha apresentando mesmo não contando com suas principais peças.

"Me deixa muito contente o desempenho que a equipe teve, é muito difícil você mudar 11 jogadores e a equipe manter um padrão bom de atuação, como a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo", declarou.

Com um elenco recheado de bons nomes, Mano inclusive tentou acabar com a definição de titulares e reservas. "É nisso que acreditamos e todos eles são titulares. Uma hora vão iniciar uns e em outra irão iniciar outros. Tem que entender isso, principalmente o elenco, como um todo. O torcedor vai entendendo na medida em que as atuações serão boas e convincentes como foi na tarde de hoje, diante do Boa."

Além de mostrar a qualidade do elenco cruzeirense, a vitória de sábado embalou a equipe para a estreia na Libertadores. Na próxima terça-feira, o time mineiro visita o Racing na Argentina.

"Nossa estreia será bastante complicada, não só pelas circunstâncias de local e tudo, mas porque o Racing está jogando um bom futebol, vem fazendo vitórias em uma sequência, como a gente. Teremos que jogar um grande jogo lá para apresentar o nosso cartão de visitas para Libertadores e para os nossos adversários. É isso que nós queremos em um primeiro momento", afirmou Mano.