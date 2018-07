Mano exalta qualidade de jogadores que atuam no Brasil Desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando da seleção brasileira, uma característica de seu trabalho ficou clara: as convocações não contariam mais com predominância de jogadores que atuam no exterior. O treinador passou a apostar em nomes que jogam no Brasil e, nesta quinta-feira, demonstrou satisfação com o resultado atingido com sua estratégia. Durante o anúncio dos candidatos ao Prêmio Craque do Brasileirão 2011, ele exaltou a qualidade dos jogadores que atuam no País.