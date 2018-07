Mano fará convocação para jogo da seleção com a Colômbia no dia 30

RIO - A CBF anunciou nesta segunda-feira que os convocados para o amistoso da seleção brasileira com a Colômbia serão divulgados no dia 30 deste mês, às 11 horas, no Rio de Janeiro. A partida, a penúltima do time de Mano Menezes neste ano, será disputada no dia 14 de novembro, em New Jersey, nos Estados Unidos.

O treinador só deverá relacionar jogadores que atuam fora do País para não prejudicar os times nacionais na reta final do Brasileirão. O duelo da seleção será disputado entre a 35ª e a 36ª das 38 rodadas do campeonato.

O amistoso, porém, deve gerar reação negativa dos clubes europeus por causa da longa distância até os Estados Unidos. Os times estrangeiros preferem que os jogos do Brasil sejam realizados em solo europeu para facilitar o deslocamento dos jogadores e evitar maior desgaste físico.

Enquanto o amistoso com a Colômbia contará apenas com brasileiros que jogam fora, o segundo jogo do Superclássico das Américas, o último duelo do time de Mano neste ano, terá apenas atletas que atuam no Brasil.

A partida, contra a Argentina, foi remarcada pela Conmebol para o dia 21, na capital Buenos Aires, após ser suspensa por falta de iluminação na pequena cidade de Resistencia, no interior argentino. A CBF ainda não explicou se haverá nova convocação ou se manterá os mesmos relacionados do jogo adiado.

Clubes brasileiros já se manifestaram contra a segunda partida do Superclássico, que deveria ter sido disputado no dia 3 de outubro. O técnico Tite já pediu para Mano liberar os quatro jogadores do Corinthians convocados para o duelo (Cássio, Fábio Santos, Ralf e Paulinho) por causa da proximidade do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 6 e 16 de dezembro, no Japão.

Antes destes dois amistosos, a seleção brasileira volta a campo na manhã desta terça-feira para enfrentar o Japão, na cidade polonesa de Wroclaw.