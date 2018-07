Mano faz mistério e fecha os portões em treino do Cruzeiro

Na véspera do duelo com o líder Palmeiras, o técnico Mano Menezes resolveu fazer mistério no treino do Cruzeiro, nesta quarta-feira. O treinador fechou o acesso à imprensa e não revelou a escalação do time titular para o duelo desta quinta, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Apesar do mistério, Mano deve fazer poucas mudanças na equipe cruzeirense. A única alteração certa é a entrada do lateral-esquerdo Bryan no lugar de Edimar, que vai cumprir suspensão nesta quinta.

No meio-campo, o treinador não confirmou a escalação de Lucas Romero no lugar de Ariel Cabral, mas a troca é provável em razão das boas atuações recentes de Romero. Assim, o Cruzeiro deve entrar em campo na quinta com Rafael; Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Bryan; Lucas Romero e Henrique; Rafael Sobis, Robinho e Rafinha; Ramón Ábila.

Praticamente garantido entre os titulares, Ábila se disse ansioso para o confronto com o líder do campeonato. "Um jogo lindo para se jogar. Quando se tem a possibilidade de enfrentar times que estão acima na tabela é bom. Será um jogo difícil. Uma grande partida como esta se define nos detalhes", afirmou.

O atacante quer aproveitar a condição de visitante para surpreender o time paulista. "Quando jogamos na condição de visitante, as equipes mandantes são obrigadas a propor mais o jogo. Assim, há mais espaço para trabalharmos as jogadas no ataque. Quando jogamos em casa, as equipes ficam recuadas e se fecham na defesa. Fica mais complicado para finalizar algumas jogadas", comparou Ábila.