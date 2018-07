Mano faz mistério, mas admite mudanças no Cruzeiro por causa do desgaste físico

"Já temos a equipe definida. Vamos trabalhar alguns detalhes que são possíveis em poucas horas. As escolhas são de pequenos detalhes para lá e para cá. Vou obedecer essa questão do desgaste, pois precisamos ter todos bem inteiros", avisou o treinador, sem indicar quem serão os possíveis poupados no Mineirão.

Apesar do mistério de Mano, é possível que ele devolva o meia Arrascaeta e o atacante Ramón Ábila ao time titular - eles entraram no decorrer da partida contra o Corinthians. O treinador ainda poderá dar uma chance ao lateral-direito Ezequiel no lugar de Lucas.

Além do desgaste físico, o treinador admitiu preocupação com o abalo psicológico dos seus jogadores. O Cruzeiro vem numa sequência difícil. Antes da derrota para o Corinthians, pela Copa do Brasil, o time mineiro vinha de resultados negativos que o deixaram na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Não tem coisa melhor para administrar o cansaço do que a vitória", pregou Mano. "Como já passou a hora de voltarmos a vencer, temos que nos organizar, nos concentrar, que assim o cansaço passa. As coisas boas tomam conta de nossa cabeça e tudo anda no ritmo e em direção do que queremos", afirmou.

Em relação ao adversário deste sábado, o técnico pediu cuidado com as boas atuações que o Grêmio voltou a exibir, sob o comando de Renato Gaúcho. "As pessoas confundem muito o Renato e acham que ele é apenas motivador. Não é só isso. Ele monta bem a equipe, tem boas ideias e seu próprio jeito de jogar", alertou.

"O Cruzeiro precisa entender que é um Grêmio diferente, que chega mais rápido ao ataque e com menos toques. Se não fizermos bem, vamos sofrer com as jogadas rápidas. É esse o Grêmio que vamos enfrentar e que precisaremos entender", analisou.