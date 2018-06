Mano faz mistério, mas confirma Mancuello relacionado no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes fez mistério nesta sexta-feira e escondeu a escalação do Cruzeiro para o duelo diante do América-MG, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. No penúltimo treino antes da partida, o comandante celeste fechou à imprensa a atividade realizada na Toca da Raposa II.

Se não divulgou a escalação, Mano ao menos confirmou que Mancuello estará disponível para a partida. Último contratado do Cruzeiro para a temporada, o jogador vinha apenas treinando desde que chegou ao clube, mas finalmente foi relacionado e deve estrear no domingo.

"O Mancuello vai ser relacionado. A previsão é para ele jogar o clássico e conseguirmos preencher tudo que a gente queria em termos de preparação e ambientação. Vai ser relacionado pela primeira vez", anunciou Mano.

Se Mancuello deve estar em campo, Thiago Neves provavelmente desfalcará o Cruzeiro. O jogador reclamou de dores musculares durante a semana e treinou somente na última quinta-feira. Mano não confirmou a ausência, mas deu a entender que não quer arriscar uma lesão mais grave em um jogador tão importante neste momento da temporada.

"Vamos avaliar ainda um pouquinho mais em função dessas questões de risco em relação ao benefício. Nesta hora, temos que ser bem objetivos, bem radicais. Não dá para abrir mão disso. É um início de temporada, sabemos tudo o que está envolvido na temporada, de expectativa, vamos tomar essa decisão nas próximas horas", comentou.

Com a provável ausência de Thiago Neves e Mancuello como opção, o técnico deve escalar o Cruzeiro com: Fábio; Edílson, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral e Robinho; Rafinha, Arrascaeta e Fred.