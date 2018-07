Mano faz mistério no Flamengo antes de clássico

RIO - O técnico Mano Menezes resolveu fechar os portões do CT Ninho do Urubu, neste sábado, por cerca de uma hora e assim fez mistério em relação ao time que colocará em campo no clássico que o Flamengo travará com o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho só foi aberto para os profissionais de imprensa neste sábado quando apenas os reservas estavam em campo, mas o treinador já definiu que Diego Silva vai atuar no lugar do volante Cáceres, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral André Santos e o zagueiro Chicão, reforços recém-contratados, foram escalados no time titular no treino da última sexta-feira, mas a atividade contou com 14 jogadores em cada time. O certo é que Mano espera um clássico com dois times ofensivos, pois ambos precisam buscar a vitória e sair da incômoda situação que vivem no Brasileirão.

"O jogo terá responsabilidades repartidas. Então, será melhor de ser jogado. Os dois lados vão ceder mais espaços, pois vão se propor a atacar. Quem executar melhor as jogadas sairá de campo, provavelmente, com um resultado positivo", disse o técnico.