Mano faz mistério sobre escalação e minimiza série negativa do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes fez mistério sobre o Cruzeiro que entrará em campo contra o Atlético Paranaense neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time que entrará em campo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para tentar quebrar a marca de três jogos sem vitória deverá ser definido apenas depois do treinamento deste sábado.

+ Cruzeiro nega ter recebido 'mala branca' para endurecer jogo

"Vamos decidir a equipe até amanhã (sábado). No jogo passado começamos com o Rafael Marques como referência, mas melhorou quando ele foi para o lado e o Arrascaeta e Thiago Neves mais para dentro. Futebol é assim, às vezes as coisas funcionam de um jeito, outras vezes, de outra", disse o técnico.

A última vitória do Cruzeiro no Brasileirão aconteceu no dia 11 de outubro na vitória fora de casa contra o Grêmio. Desde então, a equipe foi derrotada por Coritiba, Atlético Mineiro e, na última segunda-feira, empatou fora de casa com o Palmeiras.

Mano Menezes minimizou a sequência negativa e lembrou que, antes do jogo contra o Coritiba, o Cruzeiro ficou 13 jogos sem perder. Para o treinador, o Brasileirão deste ano tem mostrado a dificuldade das equipes em manter um rendimento regular.

"O Campeonato Brasileiro deste ano tem mostrado bastante oscilação na produção das equipes, o que mostra a dificuldade na formação de equipes mais duradouras, que mantém o padrão de rendimento. Temos de respeitar essa condição do campeonato, entender bem isso. As equipes que estão jogando fora estão esperando mais. E você, como mandante, acaba indo mais para cima, a torcida pede isso, e acaba abrindo espaço, se desorganiza", afirmou o treinador.