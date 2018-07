Mano faz quatro mudanças no time do Cruzeiro em treino para jogo com o São Paulo

O técnico Mano Menezes comandou na manhã desta terça-feira um treino tático visando o duelo contra o São Paulo, quinta, às 21 horas, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No trabalho, o treinador promoveu quatro mudanças na escalação em relação à da equipe que foi derrotada por 2 a 0 pelo Botafogo, no último domingo, no Mineirão.

Uma das modificações foi a entrada de Willian no lugar do suspenso Ramón Ábila no ataque. Também por motivo de suspensão, Arrascaeta abriu espaço para Rafinha, principal novidade na escalação. Já Lucas, com virose, foi sacado e viu Ezequiel ocupar a lateral direita, enquanto Ariel Cabral foi substituído por Lucas Romero por opção técnica de Mano Menezes.

Assim, a equipe titular foi escalada com Rafael; Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Lucas Romero; Rafinha, Robinho e Rafael Sobis; Willian. Entre estes jogadores, Willian será titular novamente após seis rodadas. Seu último jogo nesta condição foi na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, no confronto que marcou a estreia de Mano Menezes à frente da equipe mineira.

"É continuar trabalhando como venho fazendo no dia a dia. Tenho entrado bem nos jogos, participado bastante também. Feliz pela chance de começar jogando", afirmou o atacante, ao comemorar a chance que terá na equipe titular no confronto no qual lutará também para mostrar que merece uma sequência no time. "A gente trabalha para isso. É diferente quando você começa jogando, tem mais tempo de render, as oportunidades aparecem mais. Que eu possa fazer o meu melhor e ajudar os companheiros a fazer um grande jogo", disse o jogador, em declarações reproduzidas nesta terça-feira pelo site oficial do Cruzeiro.

Após a derrota em casa para o Botafogo, o time cruzeirense tenta reagir no duelo contra o São Paulo em uma semana na qual irá travar clássico com o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, pela rodada seguinte do Brasileirão. Com 29 pontos, os cruzeirenses ocupam a 14ª posição, apenas dois à frente do Figueirense, que encabeça hoje a área de descenso da tabela.

"A gente tinha chance de abrir cinco pontos da zona de rebaixamento, mas acabamos perdendo para o Botafogo. Então continua tudo embolado ali. Claro que temos que focar primeiro no São Paulo, é uma equipe de qualidade que virá para cima e jogar lá (no Morumbi) sempre é difícil. É uma semana muito importante, que possamos estar concentrados para vencer o São Paulo e depois pensar no clássico", ressaltou Willian.