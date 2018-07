Mano faz testes e deve mudar defesa do Cruzeiro em estreia na Sul-Americana

O técnico Mano Menezes não revelou a escalação do Cruzeiro para a estreia na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, no Mineirão. Mas, no treino desta segunda, indicou mudanças na defesas da equipe mineira para o jogo de ida contra o Nacional, do Paraguai. A partida está marcada para as 21h45.

Durante a atividade, o treinador testou mudanças até na formação tática. Em um momento, até escalou três zagueiros na equipe. Porém, não garantiu se tentará este esquema nesta terça.

Certo é que Mano não terá o lateral-direito Ezequiel, com desconforto muscular. Ele nem foi relacionado pelo treinador. Ezequiel deve ser substituído por Mayke. Em outra possível mudança na defesa, Caicedo pode entrar no lugar de Manoel.

Com estas possibilidade, o Cruzeiro pode entrar em campo nesta terça escalado com Rafael; Mayke, Leo, Manoel (Caicedo) e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel Cabral, Rafinha e Thiago Neves; Arrascaeta e Rafael Sóbis.

Confira a lista dos relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael;

Laterais: Diogo Barbosa, Fabrício e Mayke;

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel;

Meio-campistas: Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha e Thiago Neves;

Atacantes: Rafael Sóbis e Ramón Ábila.