Mano fecha treino do Cruzeiro e deve promover entrada de Romero na vaga de Cabral

O técnico Mano Menezes fechou o treino do Cruzeiro neste sábado, em Cariacica (ES), na véspera do duelo contra o Flamengo pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do mistério no trabalho tático, o treinador deverá optar por Lucas Romero na vaga de Ariel Cabral e Ezequiel no lugar de Lucas, que cumprirá suspensão.

O trabalho foi aberto aos torcedores, que demonstraram apoio ao time antes de um dos duelos mais complicados nesta reta final de competição. O Flamengo, atual vice-líder, chega embalado para a partida com uma sequência de sete jogos sem derrota.

"Vamos fazer um jogo fora de casa, contra um adversário que também tem grande torcida. Com certeza a presença da nossa torcida nos treinamentos e na partida de amanhã vai ser muito importante para nos ajudar nesse difícil compromisso contra o Flamengo", disse o goleiro Rafael.

O Cruzeiro vive momento complicado no Brasileirão. Vem de duas derrotas e um empate na competição e ocupa o 15.º lugar, a apenas dois pontos de distância da zona de rebaixamento. O time deve entrar em campo com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e De Arrascaeta; Ábila e Rafael Sóbis.