Mano fecha treino e relaciona 23 jogadores no Cruzeiro para encarar o Goiás

O treinador não poderá contar com o zagueiro Manoel e o atacante Allano, suspensos. No treino de sexta-feira, Mano já havia confirmado Paulo André e Marcos Vinícius como substitutos. O time mineiro está em 12º lugar, com 41 pontos, a oito de distância da zona de rebaixamento e a oito de uma vaga no G4. Uma vitória na partida pode aumentar as esperanças da equipe brigar pela Libertadores na reta final da competição.

O Goiás vem de quatro derrotas consecutivas e tenta sair da zona de rebaixamento. Atualmente é o 18º colocado, com 31 pontos, e terá a estreia do técnico Danny Sérgio, ex-preparador físico do clube que substituirá Artur Neto, que pediu demissão. A mudança de comando, na opinião de Mano Menezes, dificultará a partida para o Cruzeiro.

"A gente imagina um Goiás diferente do que vimos nas últimas rodadas, com mais disposição. É natural que seja assim. O novo técnico é alguém que está no clube, bem quisto pelos jogadores. Mas valo para os jogadores: se vale muito para o Goiás o jogo, vale muito para o Cruzeiro. A nossa disposição tem que ser a mesma, independentemente do grau de dificuldade", comentou.

O Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio; Ceará, Paulo André, Bruno Rodrigo e Fabrício; Willians, Henrique e Ariel Cabral; De Arrascaeta, Willian e Marcos Vinicius.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará, Fabiano e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Grolli e Paulo André.

Laterais-esquerdos: Fabrício e Mena.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Charles, De Arrascaeta, Eurico, Gabriel Xavier, Henrique, Marcos Vinicius, Uillian Correia e Willians.

Atacantes: Leandro Damião, Marinho, Marquinhos e Willian.