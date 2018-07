Mano fecha treino, mas indica Cruzeiro com Ezequiel e Lucas Romero

O técnico Mano Menezes fechou o treino desta sexta-feira, mas indicou quais serão as alterações no time do Cruzeiro para o duelo com o vice-líder Flamengo no domingo, em Cariacica (ES). Lucas Romero e Ezequiel devem ser titulares no meio-campo e na lateral-direita, respectivamente.

Será o segundo jogo de Ezequiel como titular cruzeirense. Ele entrará na vaga de Lucas, que terá que cumprir suspensão no fim de semana por ter sido expulso no clássico com o Atlético Mineiro no domingo passado. "O Ezequiel é um lateral de apoio, de triangulações curtas. Eu espero isso dele", disse Mano Menezes, nesta sexta.

No meio-campo, o treinador indicou a escalação de Lucas Romero ao lado de Henrique. O argentino disputava a vaga com o compatriota Ariel Cabral. Mano indicou a escalação no breve trecho do treino que liberou à imprensa. Assim, o Cruzeiro deve entrar em campo com Rafael; Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila.

Ciente da dificuldade que o Cruzeiro enfrentará no Espírito Santo, em razão do bom momento vivido pelo Flamengo, Mano pediu uma postura mais agressiva do seu time. "Vamos jogar contra um adversário confiante. Se deixarmos eles conduzirem o jogo, fica muito mais difícil em todos os aspectos. Eles podem conduzir o jogo por méritos, mas nós também precisaremos ter méritos para propor o jogo quando a situação se encaminhar para isso", declarou.

Para Mano, o Cruzeiro não entrará em campo como candidato à zebra, por causa da proximidade da zona de rebaixamento. "Futebol não tem essa de adversário teoricamente mais fácil ou mais fraco. As oportunidades podem estar neste jogo contra o Flamengo e nós temos que aproveitá-las. O Cruzeiro tem grandeza e ambição dentro de qualquer jogo", afirmou o técnico.