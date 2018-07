Mano fecha treino no Chile e diz que fará alterações no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes fechou o treino do Cruzeiro nesta quarta-feira, em Santiago, e escondeu a equipe que entrará em campo contra a Universidad de Chile na quinta-feira, às 21h30, no estádio Nacional, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores.

Na saída do gramado, o treinador apenas informou que fará alterações para se adequar ao esquema tático do adversário. "Eles jogam com linha de três defensiva. Tem uma maneira bastante característica de atuar. Temos que fazer pequenas alterações para encaixar bem o nosso time e tirar as melhores características dos jogadores que temos. O importante é a equipe estar confiante para a estratégia que traçamos."

O elenco do Cruzeiro realizou o último trabalho antes da partida no Estádio Monumental, do Colo Colo. Uma das novidades que pode surgir na equipe é a entrada do volante Lucas Romero. O jogador argentino está recuperado de problema muscular e pode reforçar a marcação no meio-campo substituindo Ariel Cabral.

No ataque, David pode fazer sua estreia pelo time do Cruzeiro. Ele foi contratado junto ao Vitória em janeiro, mas devido a um grave problema muscular só foi liberado pelo departamento médico do clube recentemente. "A formação, vamos liberar uma hora antes do jogo. Na semana passada (na véspera da derrota para o Grêmio por 1 a 0 na estreia do Brasileirão) liberamos com antecedência e não deu sorte", finalizou Mano.