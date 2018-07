Mano fecha treino para tentar surpreender o Bahia neste sábado

Mano Menezes fechou parte do treinamento do Corinthians, na tarde desta sexta-feira, para ensaiar jogadas de bola parada. É uma tentativa de surpreender o Bahia, adversário deste sábado pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico afirmou que é possível mostrar algo de diferente diante de um rival bastante conhecido. O Corinthians enfrentará o Bahia pela terceira vez em três semanas. "A tática do jogo você escolhe baseado no momento, você sente que a equipe está mais confiante", declarou.

Pela Copa do Brasil, as duas equipes se enfrentaram duas vezes. O Corinthians venceu por 3 a 0 a partida de ida pela terceira fase e perdeu por 1 a 0 no jogo da volta em Salvador, resultado que garantiu o time de Mano nas oitavas de final.

O time que encara o Bahia neste sábado foi definido no treino de quinta-feira, quando Mano realizou um coletivo. Mesmo sob o risco de ser punido na segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Petros está confirmado entre os titulares.

Mano disse que se não puder contar com Petros escalará Renato Augusto ou Lodeiro. Mas o uruguaio, segundo o técnico, só poderá jogar a partida contra o Goiás, na quinta-feira. Lodeiro ainda se recupera de uma lesão [um corte] no pé.