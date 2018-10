Mano fecha último treino do Cruzeiro antes de final da Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes manteve o suspense e fechou, nesta terça-feira, o último treino do Cruzeiro antes da finalíssima da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nesta quarta, em Itaquera. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o time mineiro garante o bicampeonato se empatar em São Paulo.

A atividade realizada na manhã desta terça foi totalmente fechada à imprensa. Mano sequer deu dicas sobre a escalação. A maior dúvida recai sobre a lateral esquerda. O titular Egídio vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo.

O técnico tem duas opções para a posição: Marcelo Hermes, lateral de ofício, e o volante Lucas Romero, que atuaria improvisado no setor. Apesar da improvisação, Romero é o favorito a ocupar a vaga na lateral por já ter feito isso durante boa parte da temporada passada, em razão de problemas físicos do titular.

Outra dúvida recai sobre o meia Arrascaeta. Ele está integrado à seleção uruguaia desde o dia 6 deste mês para a disputa de dois amistosos nas datas Fifa dos últimos dias. Ele não foi utilizado pelo técnico Oscar Tabárez na derrota para a Coreia do Sul, na sexta-feira, e jogou apenas os primeiros 45 minutos no revés para o Japão, nesta terça.

Após jogar na cidade japonesa de Saitama, Arrascaeta deve desembarcar em São Paulo às 16 horas desta quarta-feira, a pouco mais de cinco horas do início do jogo contra o Corinthians. Mano Menezes já avisou que poderá contar com o jogador para ao menos 45 minutos na final. Mas não está descartada sua entrada como titular.

Ainda existe a possibilidade de o treinador contar com o atacante Sassá. O jogador foi suspenso por seis jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta da confusão ao fim do jogo com o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro tentou o efeito suspensivo, cuja resposta ainda não saiu.

Se o recurso for aceito pelo STJD, o atacante deve reforçar a equipe mineira nesta quarta. A princípio, Mano Menezes deve escalar o Cruzeiro com Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Lucas Romero (Marcelo Hermes); Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Barcos.