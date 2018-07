Mano festeja segurança defensiva do Cruzeiro, mas freia euforia com luta por G4 A série de oito jogos sem derrotas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro está diretamente relacionada com a ótima fase do sistema defensivo, tanto que o time só sofreu dois gols nos últimos cinco duelos. Satisfeito com o bom rendimento, o técnico Mano Menezes divide os méritos pela segurança defensiva com os jogadores, que entenderam a sua proposta de jogo.