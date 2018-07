Mano festeja semana de treinos sem problema no Fla

"A semana foi muito proveitosa e a encerramos muito satisfeitos. O mais importante é que conseguimos manter a base da formação titular. Trabalhamos sem percalços e isso é tudo que queremos nessa hora", comemorou Mano Menezes, que só comandou no último domingo o seu primeiro treino coletivo à frente do novo clube.

A meta do treinador agora é que o desempenho da equipe se repita no amistoso deste sábado, diante do São Paulo, às 19h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. "Esperamos que as coisas bem feitas nos treinos se confirmem no jogo. Nos treinamentos, o time criou muitas oportunidades e marcou gols, o que dá confiança. Saímos bastante confiantes dessa segunda semana de trabalho e vamos tentar fechá-la com chave de ouro contra o São Paulo."

No seu primeiro trabalho desde que foi demitido da seleção brasileira, Mano Menezes defende a importância de o grupo assimilar a necessidade da organização tática. "Acredito que a organização é a base de tudo em termos táticos. Você pode ter muita qualidade individual, mas se não for organizado, o coletivo não é beneficiado. Nossa equipe tem jogadores leves, que criam muito do meio para a frente. Quero que aproveitem isso sempre e vamos tentar mostrar isso diante do São Paulo", explicou Mano Menezes.