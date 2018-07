Mano ficará na Europa para acompanhar jogadores

Pela programação divulgada pela CBF, Mano irá assistir três partidas durante esse período na Europa. Em 17 de outubro, ele estará em Milão para ver Milan x Chievo pelo Campeonato Italiano. Dois dias depois, viaja para Madri para acompanhar Real Madrid x Milan, pela Liga dos Campeões da Europa.

Para completar o giro pela Europa, Mano volta a Milão no dia 20 de outubro, quando irá acompanhar o jogo entre Internazionale e Tottenham, também pela Liga dos Campeões. Assim, ele espera ver de perto diversos jogadores brasileiros que estão fazendo sucesso nos clubes europeus.

"Isso já estava planejado e achei a ocasião oportuna, aproveitando essa viagem para os amistosos. Esse trabalho é importante e será feito em conjunto no Brasil e na Europa", explicou Mano, que, desde que assumiu o comando da seleção, no final de julho, tem ido frequentemente aos estádios para acompanhar os jogos do Brasileirão e, assim, poder observar melhor os jogadores.