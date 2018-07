Mano garante que Brasil não vai chegar 'cambaleando' em 2014

Em sua primeira competição oficial do ciclo que levará ao Mundial no Brasil, a seleção foi eliminada no domingo nas quartas de final pelo Paraguai, nos pênaltis, após uma campanha decepcionante. Em quatro jogos foram três empates e apenas uma vitória.

Para piorar, os brasileiros perderam os quatro pênaltis que cobraram na disputa decisiva com o Paraguai, após empate de 0 x 0 no tempo normal e na prorrogação, num jogo em que a equipe foi superior, mas desperdiçou inúmeras chances de marcar.

"Tenho uma autocrítica muito firme, o Brasil não vai chegar em 2014 cambaleando, vai chegar firme", disse Mano em entrevista coletiva no hotel da seleção brasileira, nos arredores de Buenos Aires.

"E se eu sentir que em determinado momento não tenho condições de fazer o Brasil chegar firme, eu vou dizer isso ao presidente da Confederação (CBF). Podem ficar tranquilos quanto a isso", acrescentou.

"TROCAR NÃO RESOLVE"

Quando perguntado por um jornalista argentino sobre a possibilidade de uma troca no comando da seleção brasileira, Mano disse que não considera essa possibilidade como uma solução no momento.

"Me parece que trocar (o técnico) não resolve, a Argentina vem trocando bastante nos últimos anos e não resolveu o problema da Argentina", afirmou, referindo-se à derrota dos anfitriões também nas quartas de final, para o Uruguai.

"Enquanto as coisas estiverem assim, e nós continuarmos caminhando na direção que temos certeza que as coisas estão caminhando, vamos continuar nos sentindo confortáveis em prosseguir com o trabalho", disse.

Mano defendeu a renovação realizada por ele na equipe, lembrando que o grande objetivo deve ser a próxima Copa do Mundo. Mas reconheceu que, principalmente no ataque, a entrada de jovens como Neymar, Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso foi apressada pela ausência de nomes importantes.

Luís Fabiano, atacante titular do Brasil na Copa do Mundo de 2010, está machucado, enquanto Adriano nunca mais voltou a ser o mesmo jogador que liderou a equipe na Copa das Confederações de 2005, após uma série de problemas particulares. Atualmente no Corinthians, o jogador também está lesionado.

"Os jogadores estão sendo preparados para serem a seleção brasileira que todos nós queremos. Não podemos desconsiderar aquilo que temos, não podemos deixar de valorizá-los e respeitá-los nesse momento", disse.

"Estamos fazendo a renovação no setor ofensivo com uma velocidade acima do adequado, isso comprova a necessidade que temos", afirmou o treinador.

"Tivemos que acelerar o processo, e isso sem dúvida nenhuma talvez explique pequenos sobressaltos, instabilidades, não aquela constância que queremos."

