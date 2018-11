Mano garante seriedade no Cruzeiro: 'Vamos manter a linha até o último jogo'

Campeão da Copa do Brasil e vaga garantida na Copa Libertadores de 2019. Apesar de ter atingido estes dois objetivos na temporada, o técnico Mano Menezes garante que o Cruzeiro vai "manter a linha" até o último jogo do Campeonato Brasileiro. A começar da partida deste domingo, às 17 horas, diante do América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada.

"Se começar a não fazer direito, aí não dá para cobrar. Mantemos uma linha de trabalho. Se mantemos a linha, é porque é importante. Não importa se é contra o América-MG, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Corinthians. Os jogos têm características importantes para todos, para alguns até mais, em função de oportunidades que estão recebendo. Vamos manter essa linha até o final do campeonato", disse o treinador cruzeirense, antes do treino da tarde desta sexta-feira.

Bruno Silva e Murilo, lesionados, não estarão à disposição do técnico para o jogo. "Ainda vou definir depois dos treinos. Teremos todos à disposição, com exceções de Bruno Silva e Murilo. Os outros todos estarão aptos para escolha de quem vamos levar para o jogo".

Mano destacou algumas qualidades do adversário, que passa por mau momento no campeonato. "O América-MG oscilou na competição, mas isso não pertence a nós. Nos últimos jogos eles têm tido dificuldade para pontuar, mas têm feito bons jogos. A gente conhece a característica do trabalho do Adilson (Batista, técnico do América-MG), acompanhamos os jogos anteriores para termos uma ideia e passarmos para os jogadores a maneira como nós esperamos que o jogo seja jogado".

O fato de o jogo ser no Independência deixa o treinador satisfeito. "É bom jogar lá, acho um bom ambiente para se jogar futebol. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sempre foi, e é pensando nisso que queremos fazer um bom jogo", completou.

O Cruzeiro soma 43 pontos e ocupa a nona colocação no Brasileirão. Nove pontos à frente do América-MG, 16.º colocado, que briga contra o rebaixamento.