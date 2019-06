Mano garante voltas de Rodriguinho e Pedro Rocha em duelo da Copa do Brasil

O Cruzeiro terá dois importantes reforços para a partida decisiva contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes já garantiu os retornos do meia Rodriguinho e do atacante Pedro Rocha, que foram desfalques no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no domingo, na capital paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Os dois estarão à disposição para quarta-feira", disse o treinador. "Era importante a gente dar uma resposta dessa (bom jogo contra o São Paulo) para o nosso torcedor. Ele recuperar a confiança de ver o time jogando bem novamente. Será necessário jogar bem contra o Fluminense, na quarta-feira, para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil", complementou Mano Menezes.

Na partida de ida, realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último dia 15, o Cruzeiro vencia o Fluminense até os últimos minutos da partida, mas sofreu o gol de empate do atacante João Pedro nos lances finais. Como não existe gol qualificado, o time mineiro precisará vencer para avançar direto às quartas de final da Copa do Brasil. Uma nova igualdade, por qualquer placar, levará a decisão para a disputa de pênaltis.

Contra o São Paulo, Mano Menezes utilizou uma formação mais ofensiva com as presenças de Robinho, Thiago Neves (autor do gol do empate em uma cobrança de falta), Marquinhos Gabriel e Fred. Agora terá mais duas opções para o ataque contra o Fluminense.

Antes do duelo contra o Fluminense, o técnico cruzeirense terá dois treinamentos na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O time retornou de São Paulo no domingo e treinará em seu CT na tarde desta segunda-feira.