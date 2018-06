Mano indica Cruzeiro para a final e aguarda definição jurídica para escalar Léo

O técnico Mano Menezes encaminhou nesta quarta-feira a escalação do Cruzeiro para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG. O confronto entre as equipes acontecerá no domingo, às 16 horas, no estádio Independência.

A única dúvida na equipe está na zaga. Léo teve sua punição ampliada para quatro jogos pelo Pleno do TJD-MG na terça-feira. A suspensão é por conta do soco que ele deu em Ricardo Oliveira no clássico válido pela nona rodada do Mineiro.

O departamento jurídico do Cruzeiro entrou com pedido de efeito suspensivo no STJD e aguarda resposta. Nesta quarta-feira, o jogador trabalhou ao lado dos outros defensores que devem começar em campo na decisão.

Mano realizou um trabalho de ataque contra defesa. De um lado ficou Fábio; Romero, Léo, Murilo e Egídio. De outro os jogadores que atuarão do meio-campo para frente: Cacá, Lucas Silva e Mancuello; Rafinha, Thiago Neves e Raniel.

Caso realmente Léo seja vetado, a tendência é que Dedé assuma a vaga de titular. Dedé, no entanto, foi poupado do treino no gramado nesta quarta-feira e realizou apenas atividades na academia do clube ao lado do volante Bruno Silva.