Mano indica Ezequiel no banco e faz mistério quanto ao meio-campo do Cruzeiro

Ainda não será neste fim de semana que o lateral-direito Ezequiel voltará ao time titular do Cruzeiro, indicou o técnico Mano Menezes nesta sexta-feira. Segundo o treinador, o clube fez uma programação especial para o retorno do jogador, que sofre com uma pubalgia, e deve ficar de fora do jogo contra o Flamengo, domingo, no Mineirão, pelo Brasileirão. Ele deve retornar somente na rodada da próxima semana.

"Fizemos uma programação de utilização do Ezequiel de semana em semana em função das dores pubianas e do tempo de recuperação", explicou o treinador. "Vamos agora reavaliar cada passo. Talvez o ideal seja não jogar agora, mas na quinta-feira que vem, contra o Fluminense, para tê-lo na Copa do Brasil."

Sem Ezequiel, Mano deve manter o volante Lucas Romero na lateral. Mano não confirmou quem será o substituto do argentino no meio-campo. Ele terá que mudar a escalação do setor porque Henrique, opção do último jogo, vai cumprir suspensão neste fim de semana. A boa notícia é que ele terá o retorno de Ariel Cabral.

Mano já avisou que o setor será decisivo no duelo com o bom meio-campo do Flamengo. "Certamente será diferente do jogo de quarta [vitória sobre o Atlético-PR], quando o jogo se desenhava por fora do meio-campo. Contra o Flamengo, é um jogo de parte central. Quem não ganhar essa parte central do Flamengo, certamente não vencerá o jogo. Vamos estudar isso porque queremos ganhar", disse o técnico.

Ele não esconde que jogadores como Diego e Everton Ribeiro são motivos de preocupação. "São jogadores muito bons. É desnecessário falar sobre eles. Eles construíram suas trajetórias com méritos. Não adianta marcar individualmente. Nosso time marca por setor, tem que ser muito concentrado, até porque você não consegue marcar jogadores assim por 90 minutos. Precisamos minimizar isso e fazer com que nossos jogadores joguem em cima deles."