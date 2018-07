Mano indica Henrique no lugar de Ariel Cabral no time titular do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes indicou que escalará Henrique no lugar de Ariel Cabral no time titular do Cruzeiro para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG, neste domingo, no Mineirão. Ariel é desfalque certo porque se machucou na Copa do Brasil e até passou por cirurgia na região pélvica na quinta-feira.

Sem o argentino, Mano deve ter Henrique e Hudson como dupla de volantes. "É possível jogar com os dois juntos, eu não vejo dificuldade com saída de bola. A princípio, o Hudson já fez bem a segunda função, o Henrique também. Esse não será o problema para a escolha", comentou, sem confirmar a escalação dos dois jogadores e nem dos 11 titulares.

Após empatar por 1 a 1 com o América no jogo de ida, o Cruzeiro só precisa de um empate no fim de semana para sacramentar a vaga na final. E Mano avisou que a meta é ao menos chegar à decisão do Estadual, o que não acontece com o Cruzeiro há dois anos.

"Penso que quando iniciou a temporada, traçamos objetivos, entre eles estar na final do mineiro. Precisamos voltar a disputar títulos. Esse segundo jogo com o América-MG é o jogo que pode nos proporcionar chegar na final depois de dois anos de ausência. Não é cobrança é objetivo traçado, mas sabemos que faltam 90 minutos importantes, estamos nos preparando para isso", declarou o treinador.