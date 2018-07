Mano indica que Sassá deve ser titular no Cruzeiro contra o Fluminense

A escalação de Sassá no ataque deve ser a principal novidade do Cruzeiro para o jogo com o Fluminense, nesta quinta-feira, em Mesquita (RJ), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que indicou o técnico Mano Menezes em entrevista coletiva nesta quarta.

Titular do ataque do Cruzeiro, Rafael Sobis está suspenso para o duelo. Mano evitou confirmar a escalação, mas indicou que Sassá, após marcar um gol no empate com o Flamengo, no fim de semana, é o favorito para assumir a vaga.

"O Sassá tem uma boa possibilidade de ser o escolhido, mas vamos ver um pouquinho a questão dos outros jogadores. Vamos ver como Alisson e Élber estão. E isso vai influenciar na escolha do homem que vai jogar mais adiantado, provavelmente Sassá", afirmou o treinador, preocupado com a condição física de Élber e Alisson.

Como o Cruzeiro também contará com o retorno do volante Henrique, livre de gancho, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique, Thiago Neves, Élber e Alisson; Sassá.

O treinador cruzeirense reconheceu que o time deverá ser bastante atacado pelo Fluminense nesta quinta-feira. Mas ele espera que a sua equipe aproveite bem a situação para encontrar os espaços na defesa adversária, aproveitando as chances que surgirem.

"Defendo a teoria que temos de ter cuidado contra todos no Brasileiro, em qualquer circunstância você precisa jogar bem para vencer. E as equipes do Abel são tradicionalmente ofensivas. E o atual Fluminense, por contar com muitos garotos, se apresenta ainda mais solto. Jovens são destemidos e atuam de peito aberto. Temos de respeitar, até porque será um estádio em que o adversário manda seus jogos bem. Mas há sempre duas situações. Se eles vão atacar, também darão espaço. Mas você precisa saber aproveitar, não pode ser passivo", disse.

Com sete pontos somados em sete jogos como visitante no Brasileirão. Mano espera que o Cruzeiro melhore esse aproveitamento para se fortalecer na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. "Nosso aproveitamento fora de casa não é ruim, mas pode ser melhor. Até porque os mandantes estão tendo dificuldades de confirmar sua condição, temos de melhorar nosso aproveitamento fora", completou.