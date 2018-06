Mano indica voltas de Bruno Silva, Dedé e Thiago Neves no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes deve mandar os reservas do Cruzeiro a campo para o duelo contra o Boa neste sábado, às 16h30, no estádio do Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A principal novidade na escalação deve ser o retorno do volante Bruno Silva, recuperado de um corte no pé direito.

Também voltam ao time o meia Thiago Neves, ausente das três últimas rodadas para aprimorar a parte física, e o zagueiro Dedé, que não joga desde maio de 2017, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O trio irá compor uma formação reserva do Cruzeiro, já que Mano Menezes pretende preservar os titulares para a estreia na Libertadores. Na próxima terça-feira, o time mineiro visitará o Racing, pela primeira rodada do Grupo 5.

O Cruzeiro vem de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Mineiro e lidera a competição com 19 pontos, seis a mais do que o América-MG, o segundo colocado. A tendência é que Mano escale o time mineiro para este sábado com: Rafael; Nonoca, Dedé, Digão e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Bruno Silva, Rafael Sobis, Thiago Neves e Mancuello; Raniel.