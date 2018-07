Mano ironiza acusações de Felipão de possíveis manipulações de jogos

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, ironizou neste domingo o colega gremista Luiz Felipe Scolari, que acusou a existência de um complô para dificultar a classificação de clubes gaúchos para a Copa Libertadores do ano que vem. Corintianos e gremistas se enfrentaram pelo Brasileirão na noite deste domingo, em São Paulo, com a vitória da equipe da casa por 1 a 0, gol de Guerrero.

"Se existe alguma combinação (para favorecer clubes), não nos avisaram. Aliás, tenho treinado bastante para buscar a Libertadores e caso não precise mais, vamos descansar", avisou o técnico corintiano.

Antes da fala de Mano, Felipão compareceu à entrevista coletiva após o jogo bastante irritado com erros de arbitragem e disse que já estavam definidos quem seriam os cinco representantes do Brasil na Libertadores. "Não é interessante para quem dirige o nosso futebol, como empresa, ter dois times de Minas e dois do Rio Grande do Sul classificados. Talvez um só possa ir", afirmou.

Mano evitou se aprofundar na polêmica com o ex-técnico da seleção brasileira e ressaltou que o Corinthians tem uma campanha consistente no Brasileirão, com resultados que não permitem questionamentos à qualidade do trabalho na temporada.

"Conquistamos nossa campanha entre os primeiros colocados com nosso esforço dentro de campo. Para os times que lideram, perdemos apenas para o Grêmio, em Porto Alegre. São contra os grande que se fazem as grandes decisões", comentou o técnico.