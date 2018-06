Mano lamenta empate com o Paraná: 'Deixamos escapar os 3 pontos'

O técnico Mano Menezes não escondeu a decepção pelo empate do Cruzeiro com o Paraná por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, em Curitiba. Superior na maior parte do jogo, o time visitante saiu na frente, mas cedeu a igualdade que impediu o Cruzeiro de se aproximar dos líderes do Brasileirão.

"Para mim, fica nítido que o time deixou escapar os três pontos, porque jogou melhor, controlou o jogo. Teve boas oportunidades para fazer e, depois que marcou, teve boas oportunidades para ampliar. E sofreu um gol de uma equipe que não deu um chute a gol, né. Então, realmente, a gente sai chateado, muito chateado. Mas, temos que passar por isso", comentou o treinador.

Mano também reclamou da sequência recente do Cruzeiro, com muitos jogos fora de casa. "Tivemos uma série complicada para a gente, dos últimos sete jogos, cinco foram fora de casa. Essa foi a reta final da competição. Isso pesa", disse o treinador, antes de citar lances que considerou polêmicos na partida desta quarta.

"Todos sabem que, fora de casa, tem aqueles problemas que a gente já sabe, na bola que seu jogador recebe em condição, mas que é mais fácil dar o impedimento fora de casa. Como tivemos hoje, dois lances, novamente. O primeiro, bem claro, o segundo, ali na divisa. É mais difícil jogar os jogos fora de casa, sem dúvida nenhuma", afirmou, sem dar detalhes sobre as jogadas.

O treinador ainda criticou a qualidade do gramado do estádio Durival Britto, em Curitiba. "Na condição de um campo diferente aqui, dos níveis de campo da Série A. É um campo mais pesado, mais fofo, o jogo fica mais lento. Você quer acelerar, mas tem dificuldade", reclamou.

Com a interrupção do Brasileirão, em razão da Copa do Mundo, o Cruzeiro vai para a parada da competição com 18 pontos, no 8º lugar.