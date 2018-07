Mano lamenta má pontaria em empate do Corinthians com Bahia

O técnico Mano Menezes avaliou que o Corinthians merecia ter conquistado um resultado melhor na noite de sábado, no Itaquerão, onde só empatou por 1 a 1 com o Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o seu time dominou completamente a partida, mas falhou nas finalizações.

"O time sempre que conseguiu fazer bem, criou oportunidades, até no primeiro tempo, quando não estávamos tão bem. Mereceu ganhar no segundo tempo, mas faltou botar a bola para dentro, chegar com mais gente em determinadas jogadas, posicionar melhor o tempo inteiro", afirmou.

Por isso, Mano prometeu trabalhar mais as finalizações para que novos tropeços não se repitam na sequência do Brasileirão. "É trabalhar um pouco em cima disso, principalmente quando tem volume de jogo, para ter chegada e vencer", concluiu.

Com 28 pontos, o Corinthians ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, mas pode ser ultrapassado neste domingo pelo Fluminense. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Goiás, no Itaquerão, pela 16ª rodada.