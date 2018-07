Mano libera Dedé para jogar final da Taça Guanabara

A final da Taça Guanabara será disputada às 16 horas do próximo domingo, no Engenhão, contra Botafogo ou Fluminense, que decidem a outra vaga na decisão nesta quinta-feira.

A liberação de Dedé acontece um dia depois de o Vasco eliminar o Flamengo e conquistar vaga na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. A CBF esperou pelo resultado da partida porque poderia liberar o também convocado Ronaldinho Gaúcho caso o Flamengo tivesse avançado à final.

Os demais atletas convocados e integrantes da comissão técnica que trabalham no Brasil viajam para a Suíça no sábado, divididos em dois grupos: um que sai de São Paulo, o outro do Rio de Janeiro.

Os jogadores que atuam na Europa vão poder participar das partidas de domingo pelos seus clubes e só precisam se apresentar na segunda-feira, em St. Gallen, local da partida.