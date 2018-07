Mano mantém cautela e diz que foco ainda é evitar rebaixamento no Cruzeiro

As três vitórias consecutivas e a sequência de seis jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro não alteram a postura de Mano Menezes. Após o time superar o América por 2 a 0, no Independência, pela 23ª rodada, o técnico adotou um tom comedido e sem euforia para destacar que a luta da sua equipe ainda é contra o rebaixamento na competição.

"Essa questão de ser comedido não é para ser original, no futebol o último ganha do primeiro todo ano, o América mesmo já estava rebaixado há alguns anos e ganhou dos lideres. Se a gente perde para o América aqui encerraríamos no Z4. Então a gente tem que ter cuidado mesmo, a gente tem que olhar pra isso, pra essa situação, se sairmos, vamos poder falar de outras ambições, mas com essas condições", disse.

A avaliação de Mano se dá especialmente pelo equilíbrio do Brasileirão. Afinal, embora o Cruzeiro esteja em 12º lugar, a equipe tem apenas dois pontos de vantagem para a zona de descenso. Assim, caso tivesse perdido para o América-MG na noite de quinta-feira, teria voltado a figurar entre os quatro últimos colocados.

Diante desse cenário, Mano festejou a vitória sem sustos do Cruzeiro diante do América, até por se tratar de um adversário que ainda não havia sido batido em 2016, tendo, inclusive, eliminado a equipe nas semifinais do Campeonato Mineiro.

"Penso que foi uma boa atuação do Cruzeiro, quando você vai jogar uma partida contra adversário que já jogou outras vezes e não venceu, e ainda na casa dele, do jeito que foi, não tem que ficar preocupado com tantas coisas para ser brilhante, temos que ser práticos e fomos. Demos poucas chances ao adversário, fizemos o resultado e desmanchamos a mística do adversário", declarou.

A vitória do Cruzeiro contou mais uma vez com a decisiva participação do atacante Ramón Ábila. O argentino marcou o segundo gol da partida e chegou aos nove em 11 partidas disputadas pela equipe mineira. E, claro, recebeu elogios de Mano, que destacou a sua importância para o time.

"O poder de definição. A gente tinha um plantel com características de jogadores mais leves, com mais movimentação. Mas que não tinha aquela característica do homem de área que, passando a bola ali, você vai ter um jogador para definir. É bom que tenhamos uma outra característica na equipe. Hoje, a jogada se desenhou muito bem. Está certo que ele tem entrado em impedimento várias vezes, mas a primeira ele não estava, e os assistentes têm que ficar atentos, porque esses erros podem definir uma partida. O Arrascaeta foi brilhante na assistência para o Alisson e correu para definir. Mas o Ábila entrou na frente dele e é assim. Não adianta falar que centroavante foi fominha, que vai tocar a bola. Camisa 9 não fica fazendo assistência toda hora, ele fica fazendo gol", finalizou o treinador.

O Cruzeiro voltará a jogar no próximo domingo, quando receberá o Botafogo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão.