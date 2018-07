Mano Menezes admite liberar jogadores na rodada do dia 26

RIO - A lista do técnico Mano Menezes para o amistoso diante da Bósnia, que acontecerá no dia 28 de fevereiro, uma terça-feira, na cidade de St. Gallen, na Suíça, pode atrapalhar algumas equipes brasileiras, que têm confrontos importantes pelos campeonatos estaduais no final de semana anterior.

O embarque para a Suíça está marcado para o dia 25, o que faria com que estes jogadores desfalcassem suas equipes. No entanto, Mano admitiu a possibilidade "ajustar uma ou outra viagem". "Vamos contar com os jogadores convocados independentemente de jogos decisivos ou não", garantiu. "A viagem é no dia 25 à noite. Temos a possibilidade de jogos no domingo, como a final da Taça Guanabara. Poderemos ajustar uma ou outra viagem", completou.

Citada pelo técnico, a decisão da Taça Guanabara acontecerá no dia 26 de fevereiro e pode envolver dois convocados: Ronaldinho Gaúcho, doFlamengo, e Dedé, do Vasco. Já o primeiro turno do Campeonato Gaúcho tem suas semifinais marcadas para o mesmo final de semana, o que pode fazer com que o Internacional, de Leandro Damião, atue no domingo, se avançar na competição. Por se tratarem de compromissos importantes, estes jogadores devem viajar depois das partidas.

Já em São Paulo, a situação é diferente. O São Paulo, de Lucas, enfrenta o Palmeiras no domingo, mas a partida acontece em Presidente Prudente e a distância entre a cidade interiorana e a capital paulista poderia atrapalhar a viagem. Assim, o jogador deve desfalcar o time do Morumbi.

Situação semelhante vivem Rafael, Neymar e Paulo Henrique Ganso. O Santos enfrenta a Ponte Preta no mesmo dia, às 18h30. O horário do confronto também poderia ser um obstáculo para a presença dos atletas no amistoso. Desta forma, eles também não devem atuar pelo clube da Vila Belmiro.