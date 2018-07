Mano Menezes admite má atuação e diz que derrota foi merecida

O técnico Mano Menezes reconheceu que o Corinthians não fez uma boa partida e que não tinha como sair vitorioso no confronto com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Na avaliação do treinador, o time "não conseguiu jogar" e não está fazendo uma campanha para brigar pelo título do Brasileirão.

"A primeira parte da partida foi pior, quando o Flamengo jogou forte pelo seu lado esquerdo. Não conseguimos jogar. Sofremos o gol no momento em que estávamos melhor, mas longe da equipe que podemos ser. Não merecíamos vencer", reconheceu, logo após a partida.

Segundo Mano Menezes, a ausência de Petros - que foi suspenso por três partidas pelo STJD e ficará de fora também dos confrontos com Chapecoense e São Paulo - pesou. "O Petros faz falta porque dá uma característica forte de marcação para a equipe. É um jogador de transição rápida, e nos define bem como a equipe que queremos ser. Se você perde um jogador assim você precisa propor alterações e muda muito", disse o treinador.

Com a derrota, o Corinthians estacionou nos 36 pontos na tabela de classificação e se mantém a dez pontos de distância do líder, Cruzeiro. Por isso, na visão do técnico o time precisa reagir logo se quiser seguir com chances de título. "No somatório do que fizemos até agora, estamos jogando mais para Libertadores do que para título. Se quisermos jogar para título, temos que jogar mais", avaliou.